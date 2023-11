L'Union pense-t-elle au titre ? Alexander Blessin est formel

L'Union est donc championne d'automne, avec 6 points d'avance sur son prochain poursuivant, le Sporting d'Anderlecht.

En après-match, après la victoire incontestable face au KV Courtrai (3-0), Alexander Blessin s'est félicité de ses premiers mois à l'Union.

"Notre première place dans le championnat ? C’est une incroyable situation, je ne t’aurais pas cru si tu m’avais dit qu’on aurait cet écart de points à la moitié du championnat", a-t-il déclaré au micro d'Eleven/DAZN.

Le coach allemand s'est cependant montré prudent : le titre, il ne veut absolument pas y penser actuellement. "Le plus important c’est le présent. Cette première position c’est une bonne sensation rien de plus. Pour l’instant on n’a encore rien gagné, on a une trêve et puis un super match qui arrive contre Gand.”