Anderlecht peut-il tirer... profit de la Coupe d'Afrique des Nations ?

La CAN se tiendra du 13 janvier au 11 février prochain, en Côte d'Ivoire. Quelques Mauves s'y rendront, mais si Riemer perdra des joueurs, Anderlecht ne sera pas déforcé.

La Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 et comme bien souvent, de nombreux clubs belges seront concernés. La Pro League fournit en effet traditionnellement beaucoup de joueurs aux sélections africaines. Mais le RSC Anderlecht, qui a pourtant compté quelques stars d'Afrique dans ses rangs (on pense bien sûr à Mbark Boussoufa, Ahmed Hassan, Dieumerci Mbokani ou encore Cheikou Kouyaté) sera assez épargné cette fois.

Aucun titulaire d'Anderlecht à la CAN !

En effet, les trois joueurs susceptibles de se rendre à la CAN sont des réservistes : Amadou Diawara (Guinée), Majeed Ashimeru (Ghana) et Moussa Ndiaye (Sénégal). Les deux derniers ont des perspectives de temps de jeu très limitées à Anderlecht, le dernier est la doublure officielle de Ludwig Augustinsson cette saison.

C'est bien sûr Ndiaye qui est le plus susceptible de manquer à Brian Riemer, en cas de blessure ou de suspension du Suédois. Mais globalement, Anderlecht peut même espérer... profiter un peu de cette CAN. Dans une moindre mesure parce que Diawara et Ashimeru (s'ils sont encore Mauves en partant!) peuvent aller chercher du rythme nécessaire, et que Brian Riemer aura moins de choix à poser pendant cette période.

Mais surtout, parce que la CAN reste une vitrine : on sait que Diawara et Ashimeru sont à vendre en cas de bonne offre, et une participation à la reine des compétitions du continent africain est un argument dans les négociations. Si le Ghana et la Guinée vont loin, Fredberg pourrait bien grappiller quelques centaines de milliers d'euros de plus pour l'un ou l'autre de ses internationaux.

L'Union et Gand déforcés

Enfin, si le RSCA ne perd que 3 joueurs, ce n'est pas le cas de ses rivaux .La Gantoise, par exemple, va voir De nombreux titulaires partir pour la CAN. Kandouss, Torunarigha, Agbor, Nurio, Fadiga, Tissoudali , Orban : tous sont susceptibles de représenter leur sélection. Un énorme contingent, et un mois lors duquel La Gantoise risque donc de perdre des points. L'Union aussi pourrait perdre Amoura, sa sensation des dernières semaines. Et si Anderlecht tirait les marrons du feu ?