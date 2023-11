"Oui, la Belgique est favorite pour l'Euro 2024 !"

Les Diables Rouges ont joué dimanche soir contre l'Azerbaïdjan leur dernier match dans ces éliminatoires européens. Ils ont gagné haut la main, sur le score de 5-0.

Les Diables Rouges concluent ainsi leur campagne de qualification pour l'Euro de la meilleure des manières. Cette campagne a été presque parfaite, les Belges enregistrant un total de 20 points sur 24 et ne subissant par ailleurs aucune défaite.

De quoi rêver grand en vue du prochain Euro ? Timmy Simons, ancien Diable Rouge, n'hésite pas à se montrer enthousiaste. Lorsqu'on lui demande sur le plateau de VTM si la Belgique est favorite pour remporter le Championnat d'Europe, il a répondu très clairement : "Oui !"

"Huit victoires et deux nuls en phase de groupes", poursuit-il. "Nous pouvons nous considérer candidats au titre ! Bien sûr, cela dépendra de la forme et de l'état de forme des joueurs importants. Mais on peut rêver. Pourquoi pas ?"