Anthony Moris entretient toujours son rêve

Anthony Moris, le gardien de but du Luxembourg et de l'Union SG, a réalisé une qualification pour l'Euro très solide. Le Luxembourg a surpris amis et ennemis en se classant troisième derrière le Portugal et la Slovaquie.

Moris est fier du résultat, mais voit malgré tout davantage de possibilités. Le Luxembourg peut toujours se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne via les barrages en mars. Le Luxembourg et le gardien Moris ont récolté un total de dix-sept points après dix matchs disputés dans le groupe J. Le Portugal est sorti vainqueur du groupe sans faute et la Slovaquie s'est classée deuxième avec vingt-deux points. Moris évoque la période de qualification pour l'Euro du Luxembourg. "Il est vrai que c'est un total historique dont nous pouvons être fiers, surtout étant donné tout ce que nous avons montré. Mais si nous analysons attentivement les matchs à notre portée, cela laisse encore un goût d'inachevé", rapporte RTBF en citant Moris. Moris explique là où, selon le gardien de l'Union, le Luxembourg a péché. "Finalement, nous avons manqué la qualification pour quelques points, perdus contre la Slovaquie (1 sur 6), notre adversaire direct. De plus, nous avons obtenu 6 points sur 6 contre la Bosnie, une équipe plus forte sur le papier que la nôtre. Cela montre les progrès du Luxembourg. Nous devrons en tirer profit avant la grande échéance de mars", conclut Moris, faisant référence aux barrages pour l'Euro.