Un joueur de Pro League dévoile son amitié avec Noa Lang et les 400 coups du duo

Owen Wijndal ne saurait trouver un mot négatif à l'égard du joueur du PSV, Noa Lang, avec qui le défenseur latéral a vécu maintes aventures, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est ce qu'a révélé Wijndal dans la rubrique des questions pas si fréquemment posées du Het Nieuwsblad.

L'entretien avec Dave Peters en vient à évoquer les passe-temps de Wijndal, qui indique qu'il apprécie énormément la musique et qu'il chante beaucoup. "Généralement quelque chose dans le style R&B ou du hip-hop néerlandais, c'est ce que j'aime. Si je n'étais pas devenu footballeur, peut-être serais-je artiste à présent,' déclare Wijndal. "Et cette chanson de Noa Lang ? Elle est assez amusante." Wijndal a été l'un des premiers à découvrir l'existence de "7K Op je Feestje".

"C'était il y a vraiment des années. Personne n'aurait pensé que ça deviendrait aussi populaire.' À propos de 'Noa', Wijndal, qui qualifie Lang de 'vraiment un garçon adorable', ne parvient pas à formuler la moindre critique. 'C'est vraiment un garçon adorable. Nous avons vécu de belles aventures ensemble.' En exemple, le défenseur latéral de Royal Antwerp évoque une aventure nocturne avec l'équipe des moins de 16 ans des Pays-Bas.

"C'était en pleine nuit. Tout le monde devait déjà dormir car le lendemain, il y avait un match au programme. Et là, on se met soudain à courir dans le couloir, l'un après l'autre. Probablement que l'un avait fait quelque chose d'embêtant à l'autre. Vraiment amusant, évidemment. J'essayais de l'attraper. Jusqu'à ce que l'entraîneur se retrouve soudain devant moi : 'Qu'est-ce que vous faites ici - nom de dieu - à cette heure ?' Nous avons eu des ennuis pour ça, moi un peu plus que Noa, je m'en souviens,' raconte en riant Wijndal. 'Parce que je n'avais nulle part où aller. Ce Lang, lui, a juste continué à courir un peu plus loin.'"