Terem Moffi fait tomber le prochain adversaire de l'Union

Avant un choc capital en Europa League, le Téfécé a subi la loi de l'OGC Nice et de Terem Moffi.

S'ils brillent sur la scène européenne, les Toulousains visent une saison nettement plus compliquée en Ligue 1 et ça s'est confirmé ce dimanche après-midi.

Les Toulousains ont pourtant eu les occasions pour faire douter leurs adversaires, à Nice, mais ils ont manqué de réalisme et les visités en ont profité grâce au quatrième but de la saison de Terem Moffi. Les Aiglons s'imposent par le plus petit écart(1-0) et reviennent à un point du PSG en tête de la Ligue 1.

Toulouse concède sa cinquième défaite de la saison, reste coincé dans le bas de tableau avec 12 petits points et prépare au plus mal le match capital d'Europa League de jeudi soir contre l'Union Saint-Gilloise