📷 Kevin De Bruyne donne une très bonne nouvelle

Victime d'une déchirure au niveau des ischios lors du match d'ouverture de Premier League, Kevin De Bruyne profite de la vie mais s'active surtout pour retrouver les terrains le plus rapidement possible.

Si les dernières rumeurs évoquaient un retour possible pour le 12 décembre prochain, au coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, il semblerait que ce retour soit repoussé de quelques semaines.

En effet, l'information vient directement de l'intéressé puisqu'il était présent ce week-end à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison.

Au micro de Sky Sports F1, KDB a donné une bonne nouvelle : "Si tout se passe bien, j'espère être de retour peu après le Nouvel An".

Kevin De Bruyne checking in to the #AbuDhabiGP with the @redbullracing team! đŸŽïžđŸ“ž pic.twitter.com/5DZMlXUxHt