Situation critique dans ce club de Pro League : "Il est temps de changer de coach !"

Le KVC Westerlo occupe actuellement une décevante 15e place au classement de Pro League. Une position qui se situe très loin des ambitions affichées en début de saison. Le coach Jonas De Roeck est encore en place, jusqu'à quand ?

Il est plus que logique que l'entraîneur soit remis en question après un maigre bilan de 11 points sur 45. Par les supporters en tout cas, car au sein même du club, Jonas De Roeck n'est apparemment pas menacé. L'OHL et le KV Courtrai, les clubs voisins de Westerlo au classement - qui occupent respectivement la 16e et la 14e place - ont déjà mis leur entraîneur à la porte bien plus tôt.

Nous avons parlé à Jef, un fervent supporter de Westerlo. Il nous livre son ressenti. "Personnellement, je continue à penser que Jonas De Roeck est un entraîneur très compétent qui peut avoir sa place dans de nombreux clubs en Belgique", commence-t-il.

De Roeck ne donne pas beaucoup d'explications sur un certain nombre de points. Prenons l'affaire Mathias Fixelles - qui ne joue plus depuis fin septembre. "Bien sûr, l'entraîneur a le droit de faire des erreurs, mais quand c'est la même erreur chaque semaine, en tant que supporter, on commence à se demander ce qui se passe vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'aucune explication n'est jamais donnée aux supporters."

"J'ai l'impression que de nombreux supporters ont du mal à s'identifier à l'équipe et à approuver les choix de l'entraîneur", continue Jef. 'Il est difficile de faire face à la déception presque chaque semaine. Chaque semaine, vous allez voir l'équipe avec de grands espoirs, mais il y a de mauvais choix, une mauvaise finition ou vous êtes désavantagés à cause d'une décision de l'arbitre. C'est très frustrant pour les supporters parce que le club représente beaucoup pour eux."

Westerlo a procédé à de nombreux transferts cet été. Certains ont été achetés pour prix élevé - comme Matija Frigan, transféré pour 5,5 millions d'euros . La plupart d'entre eux n'ont pas encore pu démontrer clairement leur valeur. Le club aurait-il dû faire mieux l'été dernier lors du Mercato ?

"Il est difficile de donner une réponse claire à cette question, car nous n'avons pas encore vu certains nouveaux joueurs à l'œuvre. Il est certain que des joueurs comme Mebude et Alcocer ont été recrutés avec certaines attentes et à un prix élevé. Après un premier tour complet, il est également bizarre que nous, les supporters, n'ayons toujours aucune idée des qualités de ces joueurs."

Photonews

Jef voit un problème majeur dans les transferts entrants. "Cependant, le problème de cette période de transfert n'était pas le manque de jeunes, mais le manque d'expérience. La défense lors du match contre Charleroi en est un bon exemple. En effet, le doyen de l'arrière-garde n'avait que 22 ans (Bryan Reynolds nda). A cet âge, il est logique que les garçons fassent encore des erreurs, il serait donc plus judicieux de mettre au moins un joueur expérimenté dans ce secteur du jeu."

"Pour le reste, je pense qu'il y a trop peu de profils différents dans le noyau. Par exemple, regardez nos attaquants, tous capables de marquer, mais ne leur demandez pas de construire une action. Le problème, c'est que pour l'instant, ils vont devoir le faire, en partie à cause du manque de joueurs de flancs purs. Griffin Yow est bien sûr la trouvaille du moment, mais ce garçon ne peut pas non plus tout faire tout seul."

La solution, selon Jef : remplacer Jonas De Roeck. "Pour ma part, j'opterais pour un nouvel entraîneur. Un entraîneur qui puisse redonner aux joueurs un esprit d'équipe. Je reste persuadé que notre noyau est trop fort pour être relégué et qu'avec le bon entraîneur, nous pouvons remonter au classement."