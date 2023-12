Voici la sanction que pourrait infliger la Pro League en cas de mauvaise pelouse

L'état des terrains a beaucoup poser question ces dernières semaines avec l'arrivée de l'hiver. La Pro League a décidé de réagir.

Joueurs et entraîneurs sont allés de leur grain de sel concernant l'état des terrains de football avec les différentes météos de ces dernières semaines. Du côté de la Pro League, on souhaite rassurer et on évoque des solutions.

"On prévoit d’informer davantage les clubs et aussi de leur donner des formations sur ce sujet", a commenté Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League à la Dernière Heure.

Pas de retrait de points pour les clubs

Cependant, il existe un point du règlement, qui n'a jamais été utilisé jusqu'à maintenant, selon lequel un club visité pourrait devoir payer les frais de report de match et de diffusion télé si "on estime ensuite que c’est de la faute du club visité, qui aurait manqué de prévoyance" quant à l'état de la pelouse.

Cela dit, Stijn Van Bever est clair : "Retirer des points n’est pas à l’ordre du jour non plus".