"Je n'ai pas parlé à Hoefkens pendant une semaine" : la grande force de caractère d'un jeune du Standard

La première saison avec "les grands" n'est jamais la plus facile. Pour ses débuts professionnels, Isaac Price monte en puissance sous les couleurs du Standard. Et le Nord-Irlandais a déjà fait preuve d'une fameuse force de caractère.

Pour sa première saison dans le monde professionnel, Isaac Price monte en puissance sous les couleurs du Standard. Titulaire en début de saison, il avait ensuite perdu sa place... jusqu'à se retrouver en tribunes à Eupen, lors de la septième journée.

"C'était le moment le plus difficile. En tant que jeune joueur, tu ne connais pas toujours les raisons et tu peux te braquer. La semaine suivante a été compliquée, Carl Hoefkens et moi ne nous sommes pas parlés. Il a voulu provoquer une réaction chez moi, il a réussi. Depuis, je veux lui prouver tous les jours que je mérite ma place. Cela a été un tournant pour moi" a commenté le milieu de terrain en conférence de presse, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Son association avec Aiden O'Neill a longtemps été visée, notamment lors des deux premiers mois. Malgré son jeune âge (20 ans), le Nord-Irlandais a déjà fait preuve d'une grosse force de caractère pour revenir dans le coup.

"Je ne pense pas que les gens ont été trop durs. On avait conscience de ne pas jouer notre jeu, on en parlait. Ces critiques nous ont motivé à inverser la tendance. Je vis ma première saison professionnelle, tout est nouveau pour moi. Je pense avoir déjà progressé depuis mes débuts. J'ai travaillé très dur quand j'ai perdu ma place de titulaire, ça m'a fait grandir" a conclu Isaac Price.