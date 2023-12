Grande première dans l'Histoire de la télévision belge !

La Coupe d'Afrique des Nations débutera en janvier prochain. A cette occasion, la RTBF a annoncé un accord historique.

Entre le 13 janvier et le 11 février prochain, la Coupe d'Afrique des Nations prendra place en Côte d'Ivoire. A cette occasion, de très nombreux joueurs évoluant ou ayant évolué en Belgique joueront avec leur sélection nationale.

C'est le cas du Maroc et la République Démocratique du Congo, deux sélections qui comptent des binationaux belges. La RTBF, télévision publique francophone, a annoncé qu'elle diffusera tous les matchs de ces deux pays lors de la CAN 2024. Les matchs de la phase de poule - lors leur confrontation - mais aussi leur éventuel parcours dans les tours à élimination directe.

La RTBF a expliqué que ces diffusions résultent d'un accord avec BeIN Sports. "Diffuser la Coupe d’Afrique est une grande première pour la RTBF et nous sommes ravis d’avoir pu saisir cette opportunité. Notre mission est de toucher tous nos publics et nous savons que les communautés marocaine et congolaise sont très larges et ferventes ici."

"Ce sont aussi deux équipes avec une très belle cote de sympathie auprès de tous les amateurs de football. Et tout le monde se souvient de la superbe Coupe du Monde des Marocains en 2022. Ce sera un bonheur pour nous de pouvoir suivre le parcours de ces deux équipes", a déclaré Benoît Delhauteur, le chef des sports de la RTBF.