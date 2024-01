Le départ de Carl Hoefkens, une décision inévitable ? "Il y a eu quelques erreurs"

Comme au Club de Bruges, Carl Hoefkens a été mis à la porte pendant les fêtes. Pour Nordin Jbari, le couperet était inévitable.

Carl Hoefkens aura finalement tenu jusqu'au 31 décembre. Sous pression dès ses débuts sur le banc du Standard, l'ex-entraîneur des Rouches paye les mauvais résultats de l'équipe et le manque d'idées offensives.

Pour Nordin Jbari, cette décision "était inévitable, car il y a quand même eu quelques erreurs depuis qu’il a pris ses fonctions". Interrogé par la RTBF, le consultant se montre tout de même surpris du timing : "C'est un peu étonnant que la direction décide tout à coup comme ça".

Le chantier du Standard continue

Le partage flatteur face à Saint-Trond n'a fait que renforcer les doutes sur la tactique d'Hoefkens : "Quand on joue avec deux milieux récupérateurs (Isaac Hayden et Aiden O’Neill) qui ne produisent pas de jeu et qu’à ce moment-là on veut lancer deux attaquants (Wilfried Kanga et Renaud Emond)… C’est bien de jouer avec deux attaquants, mais il faut réfléchir à comment les alimenter".

Nordin Jbari pointe aussi la mauvaise gestion du cas William Balikwisha : "C'est un joueur exceptionnel. On dit toujours que c’est la faute du joueur qui doit rester concentré, professionnel et mentalement fort. Mais quand on le met en difficulté, ça reste un humain et tous les humains sont pareils : ils ont besoin d’amour et de confiance". Le Standard ne devra pas perdre de temps pour se remettre la tête à l'endroit à l'occasion de son stage à Marbella.