Un ancien d'Anderlecht se mouille et voit...l'Union championne

Entre l'Union et Anderlecht, Jonathan Leagear a choisi son cavalier pour la course au titre. Les Mauves le feront-ils changer d'avis en Coupe ?

Interrogé par Le Soir, Jonathan Legear se l'est joué Madame Irma pour prédire les six participants aux Play-Offs 1 : "L'Union, Anderlecht, Gand et Bruges seront certainement là. Je pense que Genk et Anvers se qualifieront également. Je ne vois pas une autre équipe créer la surprise, même s'il faut faire attention au Cercle".

Mais pour le titre, il n'a fallu désigner qu'un seul favori : "Ce sera entre l'Union et Anderlecht. Mais si je devais prendre parti aujourd’hui, ce serait sur le leader actuel. Je pense que ce sera le bon moment pour les Unionistes après deux ans si proches du but. Ils le méritent à tous les niveaux. Leur constance est impressionnante, même après avoir perdu leurs meilleurs joueurs l’été dernier".

Jonathan Legear voit tout de même son ancien club lutter jusqu'au bout : "Anderlecht a finalement compris que l’expérience est nécessaire en plus de la jeunesse, et est parfois chanceux, mais je ne vois pas le Sporting comme un champion. Faites également attention à Bruges, qui, grâce à son expérience, peut encore concourir pour le titre dans le sprint final". On en reparle en fin de saison ?