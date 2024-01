Zinho Vanheusden est conquis par Ivan Leko : "On comprend vite pourquoi il a gagné ailleurs"

En conférence de presse, Zinho Vanheusden s'est exprimé sur les premiers pas d'Ivan Leko sur le banc du Standard. Les Rouches avaient besoin d'un électrochoc, et l'entraîneur croate ne s'est pas raté

Après une première partie de saison catastrophique sous la houlette de Carl Hoefkens, le Standard doit sauver les meubles avec Ivan Leko. Cela passera obligatoirement par une victoire, ce samedi, contre le KV Courtrai. En conférence de presse, Zinho Vanheusden a évoqué cette première rencontre officielle de l'année, déjà très importante pour les Liégeois.

"On a très bien travaillé pendant le stage. C’est par le travail que l’on va obtenir les victoires, comme le coach nous l’a dit dès les premiers jours. Tout n'a pas été parfait, tout ne le sera pas encore samedi. Mais on essaye de faire ce qu'il nous demande, et c'est comme cela qu'on va retrouver du plaisir sur le terrain."

© photonews

Avec Ivan Leko, l'intensité est poussée à un autre niveau

Dès la première séance d'entraînement, les Rouches ont été surpris par l'intensité d'Ivan Leko. Le stage a laissé des traces, mais c'est pour le bien de tout un groupe. "On a été surpris. Même si on a travaillé que deux ou trois semaines ensemble, je comprends pourquoi il a gagné dans les autres clubs. Sa mentalité, ce qu’il nous demande. On le comprend rapidement."

"Il nous demande beaucoup de discipline. De l'intensité, du respect et du travail acharné. Je pense que nous sommes un groupe qui a besoin de ça. Ce n’est pas que travailler ou courir, c’est aussi tactiquement et dans tous les domaines. À Bruges et dans d'autres clubs, la stabilité de l'équipe est telle que le groupe de joueur peut avoir un électrochoc. Au Standard, il faut souvent reconstruire et ce n'est pas si facile" a conclu Zinho Vanheusden.