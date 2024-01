La rencontre face au Cercle pourrait être historique pour Genk...et tout le football belge

Genk - Cercle de Bruges est l'une des affiches les plus prometteuses de cette journée de reprise. D'autant qu'un certain Konstantinos Karetsas pourrait faire ses grands débuts en équipe première.

Genk a dévoilé sa sélection pour le match de cette après-midi (coup d'envoi à 16h30) face au Cercle de Bruges. Les jeunes Thomas Claes (19 ans) et Noah Adedeji-Sternberg (18 ans) sont appelés pour la première fois en équipe A. Mais le nom le plus attendu de la liste est sans conteste celui de Kontsantinos Karetsas.

Première convocation en Jupiler Pro League pour Konstantinos Karetsas, Noah Adedeji et Thomas Claes pic.twitter.com/ZiQ4FTk8uL — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) January 19, 2024

Le milieu offensif de 16 ans a déjà montré avec les U23 qu'il avait tout pour devenir ni plus ni moins qu'un talent intergénérationnel. L'étape D1B franchie sans aucune difficulté, le voici déjà appelé en équipe première, avec laquelle il est déjà parti en stage.

Les grands débuts de Karetsas ?

S'il monte au jeu demain, il ne deviendra pas le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre de Pro League. A 14 ans, 8 mois et 8 jours, le record d'un certain Bartel De Waele (1962) est encore loin d'être battu. Au niveau professionnel, la distinction revient toujours à Nii Lamptey qui a fait ses débuts avec Anderlecht à 15 ans, 11 mois et 16 jours en 1990.

A 16 ans, 2 mois et 1 jour, Karetsas serait quatrième de ce classement, devançant des monstres de précocité comme Youri Tielemans, Mats Rits ou Romelu Lukaku. Mais ce serait surtout une première occasion pour le football belge de voir son phénomène évoluer en première division.