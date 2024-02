Le Cercle écrase STVV et intègre le top 6

Le Cercle de Bruges n'a fait qu'une bouchée de STVV. Les Brugeois se sont imposés 4-1 en clôture de cette 24e journée de Pro League.

Le Cercle fait partie des équipes qui continuent de surprendre chaque saison. Les hommes de Miron Muslic n'ont pas déçu ce dimanche, prenant le meilleur sur Saint-Trond.

Dès la 10e minute de jeu, le Cercle a pris l'avantage via l'inévitable Kevin Denkey. Déjà passeur sur le premier but, Minda a marqué le but du 2-0 (42e). Les Groen en Zwart ont continué sur leur lancée en seconde période, marquant deux nouveaux buts des oeuvres de Denkey (54e) et Olaigbe (67e).

Barnes a sauvé l'honneur de manière totalement anecdotique en toute fin de match. Après cette victoire 4-1, le Cercle intègre le top 6. STVV est 9e.