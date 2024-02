La Gantoise peut-elle encore retenir Hugo Cuypers ? Le message de la direction est clair

A l'heure d'écrire cet article, Hugo Cuypers est encore un joueur de La Gantoise. Mais son transfert en MLS ne fait plus aucun doute.

La fin du mercato belge est entérinée depuis trois jours et Hugo Cuypers est toujours un joueur de La Gantoise. Mais cela ne laisse absolument pas présager d'un séjour prolonger à la Ghelamco Arena. C'est qu'aux Etats-Unis, sa future destination, le mercato vient à peine de commencer, pour se clôturer...le 23 avril. Le club de Chicago a donc tout son temps dans les négociations.

Interrogé par Sporza, Michel Louwagie ne fait mystère du futur départ de son buteur : "Nous avions déjà refusé un transfert à Bologne et Hoffenheim cet été. Chicago Fire est alors arrivé, mais la première offre a été refusée. Après le match à Malines, Hugo est venu me voir et m'a demandé de le laisser partir".

Avant d'enchaîner : "Les joueurs aussi ont leur mot à dire. Vous ne pouvez pas l'obliger à rester, ce n'est pas une situation qui est entièrement entre nos mains". Même si Cuypers n'a plus son rendement de la saison passée, son départ reste une lourde perte pour l'équipe. En revanche, pour les finances gantoises, on s'oriente vers une nouvelle belle opération.