Thomas Meunier vient-il de se tirer une balle dans le pied ?

Cela ne devrait plus tarder à être officiel : Thomas Meunier va signer en prêt en Turquie, à Trabzonspor. Le Diable Rouge vient-il de faire une croix sur une participation à l'Euro 2024 ?

Celle-là, on ne l'avait clairement pas vu venir. Alors que le mercato a fermé dans la quasi-majorité des pays européens, Thomas Meunier va bel et bien quitter (temporairement) Dortmund. Direction la Turquie et Trabzonspor.

Trabzonspor, un bon choix de destination ?

A 32 ans, l'ancien du Club de Bruges va donc découvrir un nouveau championnat. Loin du top européen et de la Bundesliga, le voilà désormais chez le 4e de SuperLig.

Qu'on ne s'y trompe pas : Trabzonspor est un club important dans le football turc. Champion national à 7 reprises, Trabzonspor a de nouveau connu la lumière lors de la saison 2021-2022 avec un premier titre de champion depuis 1984.

Cette saison, malgré une 4e place au classement général, ça ne va pas fort. Le club vient en effet d'aligner une série de 4 défaites de rang. La défaite dimanche dernier face au Besiktas, concurrent direct, a fait très mal.

Alors certes, Trabzonspor n'est pas un club de très haut standing. Pourtant, Meunier pourrait très vite jouer et continuer à retrouver le rythme comme lors de ces dernières semaines à Dortmund. Le championnat turc est un eldorado pour joueurs veillissants, les exemples ne manquent pas. Meunier pourrai très vite y trouver son compte.

A-t-il vraiment eu le choix ?

Une question centrale dans ce départ inattendu en toute fin de mercato. En effet, Meunier était de nouveau dans les plans d'Edin Terzic ces dernières semaines. Malgré le retour de blessure de Ryerson, il était persuadé de pouvoir se montrer utile au BvB en seconde partie de saison.

Sans doute sa non-sélection pour les 8e de finales de la Ligue des Champions aura été l'élément déclencheur. Décidé à rester - il avait refusé Burnley en fin de mercato - Meunier n'a pas eu d'autre choix que de signer dans un club où il aurait potentiellement plus de temps de jeu...Dans un sens, la Turquie peut paraître comme un moindre mal.

Un Euro 2024 sans Thomas Meunier ?

Si dans son interview accordée à la RTBF fin décembre Meunier expliquait qu'il partirait de Dortmund s'il ne jouait pas, c'était avec un but bien précis en tête : faire partie du groupe de la Belgique retenu pour l'Euro 2024 en fin de saison.

Meunier le sait parfaitement : il a besoin de temps de jeu pour retrouver la sélection nationale. "J'ai eu Domenico Tedesco au téléphone récemment (...) Je n'ai qu'une chose à faire : trouver un club et jouer ou enfin recevoir du temps de jeu à Dortmund"', expliquait-il lui-même.

Car s'il n'a pas encore joué avec Tedesco, il a l'avantage d'évoluer au poste de latéral droit. Une position où Timothy Castagne est titulaire et où la concurrence ne fait pas vraiment rage actuellement. Surtout, sa grande expérience est le genre de chose que recherche Tedesco dans le groupe afin d'accompagner les jeunes.

Une solide seconde partie de saison en Turquie sera-t-elle suffisante pour le voir s'envoler avec les Diables en Allemagne ? A vous de donner votre avis !