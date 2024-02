Les Diables Rouges dans le groupe de la mort en Nations League !

Le tirage au sort de la Nations League 2024-2025 se tenait ce jeudi, à Paris. Domenico Tedesco sait donc à quelle sauce les Diables Rouges vont être mangés... et elle est piquante !

La Belgique ne s'est pas qualifiée pour le Final Four de la Nations League précédente, et vont donc essayer de faire mieux en 2024-2025. Ce jeudi se tenait le tirage au sort des groupes, et les Diables Rouges, versés dans le pot 2, ne pouvaient pas éviter de grands noms. Comme prévu, il y aura donc des chocs au programme... et pas de petits !

L'Italie et la France au programme !

Alors que les autres options étaient la Croatie, les Pays-Bas et l'Espagne, l'équipe du pot 1 qu'affronteront les Diables Rouges sera l'Italie. Des retrouvailles, encore, après l'élimination douloureuse en quarts de finale de l'Euro 2021. Et de retrouvailles, il en sera encore question au moment d'affronter l'équipe du pot 3, à savoir... la France.

La Belgique a en effet tiré l'ogre de ce pot 3, à savoir le vainqueur de l'édition 2021 et finaliste de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus avaient d'ailleurs éliminé les Diables Rouges en demi-finale en 2021 dans une rencontre à rebondissements, renversant un retard de 2 buts à la pause. Inutile, également, de revenir sur 2018 et la demi-finale de la Coupe du Monde !

Heureusement pour Tedesco et ses hommes, le quatrième nom de la poule est un peu plus modeste, puisqu'il s'agira d'Israël. Une équipe en pleine progression, dont les Espoirs avaient atteint la demi-finale de l'Euro U21 l'été dernier. Israël ne devrait, a priori, pas disputer ses matchs à domicile en raison de la situation politique très tendue.

Some great fixtures coming up this fall. 🇮🇹🇫🇷🇮🇱 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/n15UquaUyL — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2024