L'arbitrage belge navigue en eaux troubles. Les décisions polémiques s'enchaînent et les critiques ne cessent de pleuvoir.

Difficile de résumer la situation, tant cette dernière est chaotique. L'arbitrage actuel en Pro League suscite de nombreuses interrogations. La polémique a encore plus enflé lorsque cela s'est su que le Département d'arbitrage refusait de révéler certaines données concernant les arbitres, notamment de performance.

Invité à s'exprimer sur le sujet dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg, l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny n'y est pas allé par quatre chemins. "Bertrand Layec (le directeur technique du Département d'arbitrage, nda) ne doit pas mettre les arbitres en avant de manière artificielle. Les meilleurs arbitres doivent avoir les meilleurs matchs. C'est aussi simple que cela."

Serge Gumienny sur l'arbitrage : "La situation est désespérée"

"La situation est devenue progressivement désespérée", a continué Gumienny. "La confiance est totalement rompue. Tout et tout le monde est remis en question."

"Je ne comprends pas non plus la ligue et les clubs. Quand on voit la rapidité avec laquelle ils se débarrassent de leurs entraîneurs, il est incompréhensible qu'ils continuent à s'accrocher à quelques étrangers qui n'ont vraiment rien apporté à notre arbitrage. L'arbitrage belge n'a jamais été aussi mauvais qu'aujourd'hui."