La descente aux enfers continue pour Karim Benzema en Arabie Saoudite

Rien ne va plus pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le Français n'a même pas été inscrit par son club pour la Champions League asiatique.

La relation entre Karim Benzema (36 ans) et son entraîneur, Marcelo Gallardo, est très tendue. Récemment, le coach d'Al-Ittihad avait ainsi puni le buteur français pour avoir rejoint le groupe en retard après un voyage. Et depuis, rien ne va plus pour Benzema, qui pourrait même quitter l'Arabie Saoudite assez rapidement.

Alors qu'Al-Ittihad dispute bientôt les 8es de finale de la Champions League asiatique, le Ballon d'Or 2022 n'est ainsi... même pas repris pour la rencontre. Gallardo, qui ne peut reprendre que 5 joueurs étrangers, a opté pour N’Golo Kanté, Fabinho, Romarinho, Abderrazak Hamdallah et Ahmed Hegazy plutôt que pour Karim Benzema, qui n'affrontera donc pas le Navbahor Namangan, club ouzbek.

Benzema n'a toujours pas joué cette année pour Al-Ittihad, alors qu'il était capitaine jusque là. Cette saison, il a inscrit 9 buts en 15 matchs de Saudi Pro League. Une situation qui fait tâche pour l'Arabie Saoudite, pour qui la venue du Français était une énorme opération marketing en faveur du championnat...