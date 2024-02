📷 Une ancienne légende du Standard prend une nouvelle orientation dans sa carrière

Simon Tahamata √©tait √† l'Ajax Amsterdam depuis 2014 en tant qu'entra√ģneur des jeunes. D√®s le mois de mars, c'est dans un nouveau club qu'il exercera.

C'est officiel : après dix années passées à l'Ajax Amsterdam en tant qu'entraîneur des jeunes, Simon Tahamata va quitter son poste et rejoindre une autre capitale, allemande cette fois.

La nouvelle a été confirmée par le club néerlandais sur son site internet et les réseaux sociaux : "Simon Tahamata quittera l'Ajax le 1er mars. L'ancien joueur et actuel entraîneur des jeunes commencera à travailler à Berlin en tant qu'entraîneur des jeunes dans une académie de football qu'il a lui-même créée".

L'Ajax, "c'est ma maison"

"Je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans et c'est ma maison. Je me suis investi corps et âme dans ce club. C'est formidable de voir les garçons progresser, non seulement dans leur jeu, mais aussi dans leur développement", a confié l'ancien buteur et double champion avec le Standard.

"À Berlin, je vais créer une académie de football pour que les jeunes joueurs puissent eux aussi réaliser leur rêve de devenir footballeurs professionnels. Nous allons faire la même chose que ce que je fais ici, ce qui est exactement mon truc."

Avec l'Ajax, Tahamata a remporté le titre de champion des Pays-Bas à trois reprises (1977, 1979, 1980) avant de faire ses valises pour les déposer du côté du Standard avec à la clé deux titres (1982, 1983), une Coupe de Belgique (1981) mais aussi deux Supercoupes (1981, 1983).