Pour Anderlecht, véritable arbitre de la course à la descente, rattraper l'Union doit se faire maintenant et voici pourquoi

Les Mauves ont un calendrier abordable pour terminer leur phase classique. Remonter l'Union doit se faire dès maintenant au Lotto Park, pendant que le leader se frottera aux autres grosses écuries du pays.

Huit points séparent l'Union Saint-Gilloise du Sporting d'Anderlecht à trois petites journées de la fin de la phase classique. Quatre points, donc, si l'on prend déjà en compte la division appliquée juste avant les Play-Offs.

Quatre points, ce n'est rien. Mais c'est beaucoup à la fois. Imaginez un Anderlecht - Union ou un Union - Anderlecht lors de la première journée, les Unionistes pourraient alors prendre sept longueurs d'avance sur leurs poursuivants... ou les voir revenir à un point.

On dit toujours, à raison, que le championnat se gagne lors du sprint final, pendant les Play-Offs. C'est tout à fait vrai, mais les trois prochaines journées auront une importance capitale sur la suite des événements.

© photonews

Anderlecht, ce sera le véritable arbitre de la course à la descente. Les joueurs de Brian Riemer vont rencontrer Eupen, le RWDM et Courtrai, les trois derniers du classement. Pendant ce temps, l'Union défiera Louvain, La Gantoise et l'Antwerp.

Après les Louvanistes, la RUSG jouera donc contre deux concurrents au top 6, le tout entre ses deux rencontres de huitièmes de finale de Conference League. Plus que jamais, Alexander Blessin et ses troupes devront veiller à ne pas perdre trop de points en route.

Anderlecht a l'occasion de refaire son retard de l'Union

D'après leur calendrier, les Mauves ont aisément les ressources pour terminer cette première partie du championnat par trois victoires. Cela leur donnerait 66 points, soit 33 pour entamer les Play-Offs. L'Union devra donc engranger, également, pour ne pas voir son frère bruxellois se rapprocher très dangereusement. Partir avec deux ou cinq points d'avance peut tout changer, surtout quand on voit à quoi s'est joué le titre la saison dernière.

Alors, oui, les Play-Offs sont toujours le moment le plus important de la saison, celui lors duquel il faut répondre présent. Mais l'Union, comme Anderlecht, peut faire un grand pas vers le titre dès les trois prochains matchs.