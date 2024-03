Brian Riemer a fait taire les critiques : "Il faut souligner le travail qu'il fait !"

Pendant de très longs mois, Brian Riemer a été critiqué pour ses résultats et son fond de jeu imprimé à Anderlecht. Mais il semblerait désormais qu'il soit l'homme de la situation.

Anderlecht a assuré l'essentiel ce dimanche face à Eupen (1-0). Les Mauves semblent être le seul concurrent de l'Union dans la course au titre.

Philippe Albert a vu une réelle amélioration dans cet Anderlecht-là. "L’Anderlecht de jadis, quand l’adversaire se déplaçait, il se demandait combien de buts il allait prendre. Depuis quelques années, ça devient plus difficile. Mais il y a des parties de matches où Anderlecht est franchement très bon", a déclaré l'ancien Diable Rouge sur le plateau de La Tribune.

Philippe Albert souligne le travail de Brian Riemer à Anderlecht

D'habitude très critique, Albert n'a cette fois-ci pas hésité de saluer le travail de Brian Riemer. "Je tiens à souligner le travail de Brian Riemer. Cette année, il a fédéré un groupe (...) Anderlecht est sur la bonne voie."

La clé, selon Albert, c'est la relation entre Riemer et le directeur sportif, Jesper Fredberg. "C’est l’exemple parfait d’un entraîneur qui a du temps et qui a une super relation avec le directeur sportif. C’est capital. Tous les clubs à succès ces dernières années. L’Antwerp avec Van Bommel et Overmars avait aussi une relation forte. À Anderlecht, c’est la même chose. Et puis, on lui donne les meilleurs joueurs et Riemer fait son travail. Il y a des clubs où il n’y a pas de relation et ça crée du doute et les joueurs sentent ça. Ça fragilise tout le monde."