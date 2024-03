Voici qui arbitrera le derby RWDM - Anderlecht et Genk - Standard

Ce samedi, Anderlecht se déplacera sur le terrain du stade Edmond Machtens pour affronter le RWDM. Battus à Courtrai, les Molenbeekois n'ont plus qu'une chance infime de ne pas participer aux Playdowns. La rencontre sera arbitrée par Mr Nicolas Laforge.

Le Standard s'est imposé à Sclessin samedi dernier (4-2) face à La Gantoise. Les Liégeois sont pratiquement sauvés. Ils joueront ce dimanche (13h30) sur le terrain du Racing Genk. La rencontre sera arbitrée par Mr Jonathan Lardot.

