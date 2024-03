📷 "Totti aime l'ananas sur sa pizza" : la banderole hilarante des supporters de Brigthon contre la Roma

Les tifosi de la Roma s'étaient attiré les foudres de l'Angleterre, lors du match aller face à Brighton & Hove Albion. Ils avaient en effet osé manquer de respect à feu Elizabeth II, reine d'Angleterre.

Leur message, "la Reine taillait des p*pes", n'est vraiment pas passé du côté de Brighton, mais les supporters anglais ont décidé de répondre avec humour ce jeudi. Ils ont à leur tour déployé une banderole "offensante".

La cible ? Francesco Totti, légende de la Roma et présent en tribunes à Brighton. En italien dans le texte, on pouvait lire : "Totti aime l'ananas sur sa pizza". Un sujet sensible qui a tendance à rendre les Italiens assez agressifs.

Totti et la Roma ont toutefois ri les derniers, puisque malgré la défaite 1-0 chez les Seagulls, le club de Romelu Lukaku s'est aisément qualifié suite à sa victoire 4-0 au match aller.

Brighton fans respond to the rude banner about the Queen displayed by Roma fans last week with terrace humour reply of ultimate insult to an Italian “Totti loves pineapple on pizza” pic.twitter.com/HPSC0ioJop