Wouter Vrancken met la pression sur ses joueurs avant un match décisif...et annonce une mauvaise nouvelle

Le KRC Genk a connu une saison marquée par l'inconstance. Tout se jouera désormais lors de la dernière journée. Pour se qualifier pour les Play-offs 1, le KRC Genk doit battre le KVC Westerlo.

Les Limbourgeois pourraient également se qualifier en cas de match nul ou de défaite, mais cela dépendra des autres résultats. "Au final, il faut simplement gagner", a déclaré l'entraîneur Wouter Vrancken à Het Laatste Nieuws. "Ce ne sera déjà pas facile."

"Est-ce que je ressens une pression supplémentaire ? La semaine dernière, il y avait déjà de la pression et c'était aussi un match à ne pas perdre. Si nous n'avions pas gagné à ce moment-là, notre mission serait maintenant bien plus compliquée. De plus, dans chaque grand club, il y a de la pression. C'est une bonne chose. Il suffit de s'assurer que cela n'affecte pas négativement la confiance en soi", a souligné Vrancken.

L'entraîneur de Genk a également souligné que la saison serait un échec si les Play-offs n'étaient pas atteints, mettant ainsi la pression sur son groupe de joueurs. "Oui, si vous fixez vos objectifs en début de saison et que vous ne les atteignez pas, c'est un échec. Nous ferons tout pour y parvenir."

Vrancken a également apporté une mauvaise nouvelle. En plus de Luca Oyen - blessé pour 8 mois - c'est désormais Yira Sor qui sera absent face à Westerlo.