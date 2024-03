"La carrière de Thibaut Courtois pourrait être menacée..."

Enorme coup dur pour Thibaut Courtois : le gardien belge s'est à nouveau blessé. Son retour, attendu depuis l'été dernier, est retardé.

Bien que le principal intéressé ait expliqué que cette blessure (à l'autre genou) n'est qu'un "contretemps", il y a de quoi être inquiet. Afin d'y voir plus clair, Het Belang Van Limburg s'est entretenu avec le professeur Johan Belleman, spécialiste en blessures au genou.

Il ne s'est pas montré rassurant, c'est le moins que l'on puisse dire. "Cette blessure au genou droit signifie également 'un pas en arrière' pour l'autre genou, parce qu'il ne peut plus travailler sur son explosivité pendant un certain temps."

La nouvelle blessure de Thibaut Courtois inquiète

"Le grand danger est donc que quelque chose de grave se produise à nouveau au niveau du genou gauche", a continué Belleman. "Il n'est pas exclu que Courtois se déchire le même ligament croisé, j'ai déjà vu cela auparavant (...) Le Real Madrid va faire très attention, je peux vous le garantir."

La forme physique de Courtois concentre de nombreuses craintes et interrogations. "Il ne faut pas qu'il passe d'une chose à l'autre. Il a 31 ans, son corps n'est plus dans la force de l'âge. Je ne pense pas que cela soit lié à la 'qualité' de ses ligaments, parce qu'il est en pleine forme depuis très longtemps. Mais plus vous vieillissez, plus vous êtes sensible à cette cascade. S'il subit une autre blessure au genou plus tard, sa carrière sera menacée. Et être obligé d'arrêter, on ne souhaite cela à personne."