Conserver la paire Debast - Vertonghen la saison prochaine, une utopie ? Un ancien de la maison y croit

L'avenir de la défense d'Anderlecht est pour l'instant très incertain. Jan Vertonghen réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière et Zeno Debast pourrait partir cet été.

Zeno Debast a énormément progressé cette saison. Et cela n'est pas passé inaperçu. Le défenseur est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2025. Si le club veut le vendre, il est préférable de le faire cet été.

Les clubs intéressés attendront-ils l'Euro ? S'il venait à être titulaire à la place de Wout Faes dans la charnière centrale des Diables, sa valeur augmenterait encore inévitablement.

"Si Anderlecht veut le vendre pour un bon prix, il doit prier pour que l'Euro se passe bien ", explique Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. Mais le consultant voit une autre option : pourquoi Debast ne resterait-il pas une saison de plus ?

Un été agité pour Zeno Debast

"Si Debast fait de bons Playoffs et qu'Anderlecht remporte le titre, il est certain de pouvoir participer à la Ligue des Champions. Ce ne serait alors pas un désastre pour Debast d'acquérir cette expérience européenne avec un contrat revu à la hausse. Cela pourrait également convaincre Vertonghen de continuer un an en plus".

Prolonger pour mieux partir l'été d'après, à moins que le PSV ne se montre plus convaincant : "L'année dernière, on a longtemps parlé du PSV. Si Debast réalise un bon Euro, le PSV reviendra à la charge pour remplacer André Ramalho, qui a déjà 32 ans. Et le PSV joue aussi la Ligue des champions. Pour moi, ce serait une étape intermédiaire idéale".