Un entraîneur de Pro League s'emporte sur la fin de match absurde entre Westerlo et Genk : "Une situation très préjudiciable au championnat"

Lors de la dernière journée de phase classique, la fin de match entre Westerlo et Genk a fait polémique. Les deux équipes se sont arrêtées de jouer, après l'égalisation de Brian Heynen. Une phase qui a fait réagir Miron Muslic.

Entre Westerlo et Genk, le but de Brian Heynen, tombé cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, a été la dernière véritable action de la partie. Ensuite, les deux équipes se sont échangées la balle et ont arrêté de jouer, en attendant un coup de sifflet final qui arrangeait tout le monde.

Avec ce partage, les Campinois étaient assurés d'éviter les play-downs. Les Limbourgeois, quant à eux, se qualifiaient pour les Champions Play-Offs. Cette rencontre a valu le licenciement de Rik de Mil, devenu entraîneur de Charleroi quelques jours plus tard.

Miron Muslic revient sur "une phase très préjudiciable pour la Jupiler Pro League"

Pour revenir à cette course au top 6, un club était directement concerné : le Cercle de Bruges, qui avait aussi les yeux rivés sur les autres terrains. Cette semaine, Miron Muslic a été interrogé sur cette phase et s'il aurait pu lui-même demander à ses joueurs d'opter pour un tel comportement en fin de match. Sa réponse est suffisamment claire.

"Jamais ! En le faisant, on porte atteinte aux valeurs du sport et du jeu. Nous sommes des athlètes, notre but est de gagner. Quand je vois des joueurs qui refusent de se donner à 100%, on m'entend crier de Bruges à Gand !"

Miron Muslic n'a donc pas aimé cette fin de match, qualifiée de "fucking shit" par ses soins. "Une situation qui a été très préjudiciable à la Pro League" a-t-il ajouté.