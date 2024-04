Un Euro avec 26 joueurs par équipe ? L'UEFA s'exprime

Plusieurs sélectionneurs ont fait savoir qu'ils aimeraient élargir la sélection de joueurs de 23 à 26 comme lors des deux dernières compétitions. L'UEFA va se pencher sur la question.

23 joueurs par sélection pour l'Euro 2024 : telle était la règle de base pour la compétition qui aura lieu cet été en Allemagne mais certains sélectionneurs voudrait qu'elle change.

En effet, plusieurs d'entre eux ont fait savoir à l'UEFA qu'ils souhaiteraient élargir la sélection et porter le nombre de joueurs à 26 comme c'était le cas lors de l'Euro 2021 et de la Coupe du monde 2022, deux compétitions post-coronavirus et pour lesquelles le règlement avait été modifié.

Certains sont pour, d'autres sont contre

Après une réunion organisée à Düsseldorf ce lundi, l'UEFA a officiellement communiqué sur la question. "Les discussions positives ont mis en évidence les différents points de vue parmi les entraîneurs, certains exprimant le désir d'augmenter la taille de l'équipe en raison du plus grand choix disponible, de la menace de blessures et des exigences physiques intenses imposées aux joueurs", a écrit l'instance européenne du football dans un communiqué relayé par l'agence PA.

L'UEFA a expliqué que certains sélectionneurs voulaient garder le nombre à 23 et utilisaient comme arguments "la difficulté de s'entraîner avec des joueurs supplémentaires, la gestion du groupe et les charges financières accrues imposées aux associations nationales".

Alors un Euro 2024 avec 23 ou 26 sélectionnés chez les Diables Rouges ? L'UEFA a "pris note des différents avis et points de vue exprimés, et une décision finale sera prise dans les prochaines semaines".