Sept ans après son départ, le Club de Bruges toujours marqué par le passage de Michel Preud'homme

Il y a près de huit ans, le Club de Bruges redevenait champion de Belgique avec Michel Preud'homme. Lé début du retour des Blauw en Zwart au premier plan.

En 13 ans au Club de Bruges, Vincent Mannaert a vu défiler pas mal d'entraîneurs. Plusieurs d'entre eux ont réussi à placer le Club sur la plus haute marche du podium. Mais en permettant au Club de mettre fin à sa disette en 2016 (après avoir déjà remporté la Coupe la saison précédente), Michel Preud'homme est l'une des figures clé du renouveau brugeois.

Mannaert l'a encore confirmé dans son interview d'adieu accordée à Sporza : "Il a rapidement précisé et identifié ce qui pouvait être amélioré. Michel a souhaité cocher ensemble la liste des priorités, toujours en concertation et en connaissance de cause".

L'hommage de Mannaert à Preud'homme

Son apport était en effet loin de se limiter au terrain : "On sentait que nous avancions vers quelque chose de structurel. Il est également arrivé au bon moment. Si Michel avait été là au début, cela n'aurait peut-être pas autant marché. Mais Bart Verhaeghe et moi avions déjà payé quelques pots cassés et appris de nos erreurs".

Vincent Mannaert se souvient du soulagement lors de ce fameux titre en 2016 : "Tout le monde le voulait. Et puis, le décrocher à domicile contre Anderlecht... cela boucle l'étape".

Michel Preud'homme quittera la Venise du Nord un an plus tard, renseignant également une Supercoupe de Belgique et un quart de finale en Europa League.