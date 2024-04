Burnley se rapproche un petit peu plus du maintien en Premier League grâce à ses anciens de Pro League

Les Clarets se sont largement imposés sur la pelouse de Sheffield et reviennent provisoirement à trois longueurs de Nottingham Forest, dans le bas de tableau de la Premier League.

Le rendez-vous était important pour Vincent Kompany et ses hommes. Un déplacement à Sheffield United, lanterne rouge et presque déjà condamné, dans lequel un succès était obligatoire pour entretenir l'espoir d'un maintien.

Pour cette rencontre, on ne retrouve aucun Belge au coup d'envoi, mais bien l'ancien du Cercle Vitinho, mais aussi Joshua Cullen et Jacopb Brunn Larsen (ex-Anderlecht), Sander Berge (ex-Genk) et Lyle Foster (ex-Westerlo).

Burnley et Vincent Kompany à trois points du maintien en Premier League

En fin de première période, ce sont les Clarets qui ont fait la différence, via Brunn Larsen (38e) et Assignon (40e) pour se mettre à l'abri avant le repos. En seconde mi-temps, Sheffield a réduit la marque via Hamer, avant deux réalisations de Lyle Foster (68e) et Gudmundsson (71e).

Une victoire qui permet à Burnley de revenir à trois points de Nottingham, qui doit encore se rendre... à Everton, qui compte une petite longueur d'avance. Une rencontre très importante pour l'avenir de Vincent Kompany et ses hommes.