Le Club NXT s'impose au RSCA Futures et termine meilleure équipe U23 en Challenger Pro League

Victorieux du RSCA Futures au stade Roi Baudouin, le Club NXT remporte la bataille des équipes U23 en Challenger Pro League.

Gaëtan Englebert le disait encore à notre micro jeudi, en préfaçant la rencontre entre le RFC Liège et le Jong Genk. Ce match était aussi important pour les Limbourgeois, qui voulaient conserver leur première place dans la bataille des équipes U23.

Battus à Rocourt, les U23 de Genk ont laissé l'opportunité au RSCA Futures et au Club NXT, qui s'affrontaient ce samedi au stade Roi Baudouin, de glaner cette première place symbolique, mais importante.

Dans cette rencontre, tout s'est joué dans la première demi-heure. Avantage aux Blauw & Zwart après six minutes, via Victor Barbera, sur penalty. Dans la foulée, Tajaouart égalise sur un service de Bouchouari. On ne joue pas encore depuis dix minutes, le score est déjà d'un but partout.

Le Club NXT première équipe U23 en Challenger Pro League

De but, il n'y en aura plus qu'un. Celui de Lenn De Smet, à la demi-heure, sur un service de l'homme du match, Barbera. Une victoire qui permet au Club NXT de revenir à la hauteur du Jong Genk sur un point comptable, mais de dépasser les Limbourgeois au nombre de victoires (11 pour Bruges, 10 pour Genk).

Anderlecht termine avec trois points de retard, mais est assuré depuis longtemps de son maintien en Challenger Pro League. Le SL16 FC, par contre, termine lanterne rouge et bascule en Nationale 1. Il n'y aura donc plus que trois équipes espoirs en D1B la saison prochaine, puisque la RAAL et Lokeren sont les deux montants de N1.