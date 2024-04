🎥 C'est ce qui s'appelle donner de sa personne : Landry Dimata sauve son équipe et revient de (très) loin

Landry Dimata vit une saison difficile avec Samsunspor. Mais ce but tardif va lui faire un bien fou.

Mettre la tête là où d'autres hésiteraient à mettre le pied : vu sa situation à Samsunspor, c'est tel un mort de faim que Landry Dimata est monté au jeu pour égaliser dans le temps additionnel face à l'Adana Demirspor.

A cause de blessures et de la concurrence pour le poste de numéro neuf, l'ancien Anderlechtois n'a plus débuté un match comme titulaire depuis le mois de janvier. Hier, Dimata a une nouvelle fois commencé sur le banc, laissant à l'ancien Sérésien Marius Mouandilmadji la place de numéro un.

Samsunspor sur le gong

Benito Raman est ensuite monté avant lui pour la dernière demi-heure. Landry Dimata a fini par faire son entrée dans le dernier quart d'heure, alors que son équipe tentait de revenir au score.

Et c'est finalement lui qui a offert le point du partage à Samsunspor dans le temps additionnel d'une reprise de la tête décidée. S'il n'a pas su éviter le tampon du défenseur et a célébré son but légèrement groggy, Dimata va reprendre confiance avec ce premier but depuis le mois de septembre.

Landry Dimata ties it for Samsunspor in the 92ND MINUTE!!



INSANE final minutes in Samsun upon us!pic.twitter.com/8lhSeatJhP — Football in Türkiye ‚öĹÔłŹūüáĻūüá∑ (@KaralarOsman1) April 20, 2024

La colonie d'anciens Belgicains (qui comprend également Arbnor Muja) est actuellement douzième du championnat turc, un point derrière son adversaire du weekend.