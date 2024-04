Genk scintillant face à Anderlecht, le héros de Charleroi à l'honneur : voici notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Team de la Semaine'. Voici les noms qui ont coloré notre weekend.

Gardien

Un choix difficle car Nordin Jackers a également réalisé un très bon match contre l'Union Saint-Gilloise. Mais Guillaume Hubert a sans doute été encore plus déterminant. Alors que le RWDM a très vite pris le large à Courtrai, il a aidé les siens à conserver leur avantage jusqu'au bout grâce à plusieurs parades de haut vol pour un succès crucial dans la course à la deuxième dans ces Playdowns.

Défense

Sur le flanc gauche, nous ne pouvons guère nous passer de Bjorn Meijer, au four et au moulin défensivement et offensivement (auteur du but du break) pour le Club de Bruges.

Mujaid Sadick a lui aussi été très impressionant face à Anderlecht, il fait partie de ces joueurs de Genk transfigurés par le changement de système. Une défense à trois qui est aussi le dispositif utilisé pour ce onze type : le dernier joueur à garnir l'arrière-garde est Jelle Bataille, omniprésent sur le terrain du Cercle de Bruges.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Zakaria El Ouahdi a été éblouissante avec un assist millimétré sur l'ouverture du score d'Arokodare et une activité incessante sur la droite. Un flanc droit sur lequel a également brillé Griffin Yow, auteur d'un but et un assist pour punir la passivité défensive du Standard.

Dans un autre style, Daan Heymans a inscrit le seul but de la rencontre entre Charleroi et Eupen. Revigoré par le passage en 4-2-3-1, l'infiltreur est l'un des acteurs clés de la bonne forme de Charleroi en Playdowns. Pour accompagner ces trois joueurs offensifs, un joueur comme Ezechiel Banzuzi aurait pu apporter de l'équilibre à son onze de la semaine, mais il semble difficile de passer à côté de l'activité de son coéquipier Jon Dagur Thorsteinsson.

Attaque

En pointe, Tolu Arokodare confirme qu'il est l'un des hommes en forme de ces Playoffs. Auteur de l'ouverture du score, le Nigérian a rendu la vie dure à Vertonghen, habituellement à son aise dans les corps à corps avec son adversaire direct.

© photonews

Autre homme fort des dernières semaines, cette fois en Europe Playoffs, Tarik Tissoudali a encore frappé en portant une nouvelle fois La Gantoise face à Malines avec un but et un assist. La dernière place dans notre onze va à Chidera Edjuke qui a débloqué un match très fermé entre le Cercle de Bruges et l'Antwerp, inscrivant le seul but du match sur une action individuelle.