Le premier adversaire des Diables Rouges a aussi son "cas Courtois" : il s'agit d'une ancienne cible d'Anderlecht

Manquer l'Euro a cause d'un conflit ouvert avec son sélectionneur ? Thibaut Courtois n'est pas le seul à y goûter : Robert Mak a dû rester en Slovaquie pour les mêmes raisons.

A l'image des Diables Rouges, la Slovaquie se déplace en Allemagne sans l'un de ses meilleurs joueurs : l'ailier Robert Mak (81 apparitions en équipe nationale, 16 buts) ne sera pas de la partie après s'être embrouillé avec son sélectionneur Francesco Calzona au mois de mars.

Evoluant au FC Sydney, le joueur avait pris l'avion pendant 22 heures pour les deux matchs de préparations face à l'Autriche et à la Norvège. Sans compter les 10 heures de décalage horaire. Tout cela pour une entrée au jeu de sept minutes lors du premier match...et ne pas décoller du banc à l'occasion du deuxième. Un épisode qu'il a très mal pris.

"Dans de telles circonstances, le sélectionneur national n'aurait pas dû m'appeler. C’était irrespectueux et cela me met en colère. L'entraîneur fait peut-être son équipe, mais il me traite de telle manière que le monde se moque de moi. Ils plaisantent en disant que je suis le gars qui a volé 22 heures pour jouer cinq minutes. Je n'accepterai pas cela" avait-il fulminé, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad.

Robert Mak, le grand absent de la Slovaquie

Un coup de gueule qui lui a coûté sa place à l'Euro : "Robert Mak a décidé de communiquer de cette manière et l'entraîneur estime qu'une ligne a été franchie" a commenté Jan Kovacik, le président de la fédération slovaque.

Comble de l'histoire, Mak a vidé son sac alors qu'il ne lui restait plus que quelques semaines de contrat à Sydney. A partir de cet été, il revient au pays, du côté du Slovan Bratislava, et n'est donc qu'à quelques jets de pierre du terrain d'entraînement de la sélection. En 2016, il avait été tout proche de rejoindre Anderlecht mais avait finalement succombé à l'offre du Zenit Saint-Petersbourg.