Denis Dragus, la nouvelle arme fatale de la Roumanie : "Un joueur champagne qui ne marque que des beaux buts, on l'adore !"

Les Diables devront particulièrement surveiller un Denis Dragus en pleine bourre, ce samedi. Le désormais ancien attaquant du Standard est un visage de plus en plus reconnu et apprécié en Roumanie, et ce n'est pas par hasard. Dragus est destiné à une belle carrière internationale.

C'est contre une équipe roumaine difficile à manœuvrer que les Diables devront aller chercher leur premier succès dans cet Euro 2024, ce samedi soir à Cologne. Une Roumanie impressionnante d'efficacité, qui avait planté trois buts à l'Ukraine lors de la première journée en ne comptant que 30% de possession de balle.

Le sélectionneur, Edward Iordanescu, avait pu compter sur trois buts d'anciens joueurs de Jupiler Pro League : Nicolae Stanciu, Razvan Marin, puis Denis Dragus, qui partira vers Trabzonspor une fois son séjour en Allemagne terminé.

Denis Dragus est en train de mettre la Roumanie à ses pieds

Le désormais ancien attaquant du Standard joue un rôle prépondérant dans cette sélection roumaine. "C'est un joueur très important pour nous, qui peut faire la différence et jouer à plusieurs positions différentes. On peut le voir en 9, en 10 ainsi que dans un rôle un petit peu plus hybride" nous assure Ilie Dumitrescu, double buteur lors du plus beau match de l'histoire de la sélection roumaine, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 1994 contre l'Argentine (lire sa préface complète de Belgique - Roumanie).

Si le talent de Denis Dragus a toujours été reconnu, en Roumanie, le joueur dorénavant âgé de 24 ans n'a pas toujours été à son avantage lors de ses débuts en sélection. "Il n'a pas toujours performé aussi bien que l'on espérait. Mais, après sa superbe saison à Gaziantep, on s'attend à ce qu'il puisse enfin briller. Ce sera intéressant de le voir à Trabzonspor, qui est un plus grand club que Gaziantep en termes de pression.", embraye, quant à lui, Emmanuel Roşu, votant au Ballon d'Or pour la Roumanie et collaborateur au Guardian, à la BBC ou encore à 442, qui nous a aussi préfacé cette rencontre.

© photonews

"Sa carrière n'a pas décollé aussi vite que prévu, alors qu'on pensait que le Standard de Liège serait un club idéal pour son développement. Au final, il a perdu deux années d'apprentissage là-bas, mais il semble enfin lancé."

Finalement, c'est aussi un petit peu le résumé du passage de Denis Dragus en terre liégeoise. Arrivé en août 2019, Dragus, jugé encore trop jeune, n'avait pas reçu sa chance en équipe première lors de sa première saison. Ce n'est qu'après un prêt à Crotone qu'il est revenu, à l'aube de la saison 2021-2022, pour enchaîner les montées au jeu. Là, Dragus avait démontré son talent, mais il avait aussi fait preuve d'un manque de régularité et de consistance devant le but pour lui permettre de réellement faire décoller sa carrière.

Pour Denis Dragus, quitter le Standard fut la meilleure chose à faire

Il s'agit, pourtant, d'un avis en contradiction avec celui d'Alexandre Lazar, journaliste franco-roumain, rédacteur pour So Foot, fondateur du média Foot Roumain sur X et Instagram, avec qui Walfoot.be a également pu s'entretenir. Le co-auteur du livre "À l'ombre du Big Five, les nations perdues du football", paru aux éditions Amphora, a toujours été convaincu par les prestations de Dragus.

"C'est l'attaquant qu'il nous fallait. Techniquement, c'est tout simplement le meilleur joueur offensif que nous avons eu depuis Adrian Mutu (NDLR : grand buteur roumain, notamment passé par la Juventus et la Fiorentina, qui a totalisé 35 buts en 77 matchs avec la sélection roumaine, entre 2000 et 2013). Et je n'exagère absolument pas."

"Il a toujours été impactant avec la sélection, dès sa première cap en Serbie (en septembre 2018, Dragus avait alors 19 ans). On espère bien qu'il sera l'attaquant titulaire, car il n'y a pas photo dans son apport et la fluidité de transition qu'il amène par rapport à ses concurrents dans l'équipe. Ceux qui suivent le football roumain de près l'adorent. C'est un joueur de football roumain des années 90, qui joue dans les années 2020. Un joueur champagne qui ne marque que des beaux buts. Dragus titulaire !", poursuit, haut et fort, Alexandre Lazar.

Si les avis quant au début de carrière internationale de Denis Dragus peuvent diverger, tous sont, désormais, unanimes. "C'est l'exemple même de la différence entre un joueur qui n'est pas en confiance et un joueur qui est mis en confiance par son entraîneur. On voit que Dragus est maintenant bien dans sa tête, et ça fait toute la différence.", ajoute Ilie Dumitrescu.

Déjà buteur face à l'Ukraine et sur la vague de sa saison à quinze buts et deux passes décisives en Turquie, Denis Dragus est en pleine bourre. "C'est l'un des joueurs sur lesquels il faudra garder un œil pendant cet Euro" conclut Emmanuel Roşu. Les Ukrainiens n'ont visiblement pas été assez attentifs, les Diables devront, surtout, éviter de reproduire la même erreur.