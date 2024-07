Le point sur deux dossiers cruciaux à Anderlecht : pas de quoi perdre espoir pour Jesper Fredberg

Anderlecht est en attente concernant de nombreux dossiers, et cela urge un peu. Les Mauves espèrent toujours pouvoir conserver Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson.

Brian Riemer n'a pas encore un noyau compétitif pour ce début de préparation, c'est une certitude. En cause : la fin de contrat de plusieurs joueurs et les prêts dont on ignore encore s'ils seront prolongés.

Le cas Jan Vertonghen est particulier, le capitaine étant revenu de l'Euro désormais et devant communiquer sa décision dans les jours à venir. Le fait qu'il ait annoncé sa retraite internationale indépendamment d'une annonce concernant son futur en club peut laisser optimiste.

Kasper Schmeichel, lui, arrivait en fin de contrat et il semble plutôt se diriger vers un ultime défi au top européen que vers un nouveau bail à Anderlecht - ce qui rendra le dossier d'un nouveau gardien de but absolument primordial.

Quid de Delaney et Augustinsson ?

Mais Anderlecht espère encore en ce qui concerne les deux prêts du FC Séville, Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson. Ce dernier a retrouvé le groupe andalou cette semaine mais n'y a pas d'avenir.

© photonews

Le FC Séville veut absolument faire des économies salariales en vue de la saison prochaine et cela pourrait passer par des concessions. Ainsi, l'Estadio Deportivo affirme que Ludwig Augustinsson, auquel il ne reste qu'un an de contrat et qui reste sur deux prêts consécutifs, pourrait être libéré de son année restante, et donc signer libre au RSC Anderlecht.

Le RSCA était initialement disposé à négocier un montant de transfert avec Séville mais une fin de contrat serait évidemment la solution idéale, permettant également d'offrir au back gauche suédois un plus gros salaire. L'affaire reste à suivre.

Le dossier Delaney est plus délicat. En effet, l'international danois (encore titulaire régulier à l'Euro 2024) a une plus grosse cote à l'international et Séville en demanderait 2 millions, ce qui est trop aux yeux du RSCA. Fredberg comme Riemer ne sont pas convaincus de la fiabilité du joueur sur le plan physique.

Le salaire de Thomas Delaney pose également problème, même si Estadio Deportivo révèle que le Danois serait prêt à revoir ses émoluments à la baisse... en échange d'un contrat de deux ans plutôt qu'un. Les négociations pourraient prendre un peu plus longtemps mais c'est un dossier moins prioritaire pour le RSCA, au vu de la concurrence au milieu de terrain. Augustinsson, par contre, était le titulaire incontournable à gauche.