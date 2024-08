Brian Riemer explique ses choix contestés : "Tout le monde ne voit pas ce que je vois... c'est un grand puzzle"

Brian Riemer est déjà sous pression à Anderlecht. En conférence de presse, le Danois est revenu sur les critiques reçues.

Malgré deux victoires en deux matchs, Anderlecht ne convainc pas en ce début de saison. Les supporters mauves reprochent toujours à Brian Riemer l'absence de fond de jeu.

Le principal intéressé accepte les commentaires sur la manière de jouer de l'équipe mais rappelle que le noyau est encore loin d'être prêt : "Tout le monde a droit à son opinion. C'est la beauté du football" relativise-t-il.

Au sein du club, nous sommes satisfaits du départ

Avant de poursuivre : "Je peux seulement garantir que nous mettons tout le temps l'accent sur le football, que nous utilisons chaque minute de l'entraînement pour arriver à du beau football"

Pour l'entraîneur danois, il n'est pas nécessaire de rajouter une pression supplémentaire autour de l'équipe : "Au sein du club, nous sommes satisfaits de ce six sur six et de la manière dont nous avons abordé le début de la compétition. Si les supporters me félicitent pour ces six points pris, je trouve cela bien sûr agréable. S'ils ne le font pas, je dois aussi respecter cela".

Brian Riemer demande avant tout du temps : "Nous pouvons construire sur ce début de saison. Nous avons encore deux matchs de championnat avant de retrouver la Coupe d'Europe. Nous sommes en train de renforcer l'équipe. Jesper doit trouver les joueurs, mais il a besoin de temps. Tout comme nous avons besoin de temps pour mettre l'équipe en place selon nos souhaits".

Si je laisse Dolberg sur le terrain, les conséquences pourraient être bien plus graves

Le T1 bruxellois doit également composer avec des joueurs à l'état de forme hésitant. Ainsi, Majeed Ashimeru a presque manqué toute la saison précédente. "Comment va-t-il? ( Riemer hoche la tête affirmativement) C'est une très bonne question".

"Pourquoi l'ai-je mis sur le banc contre l'Antwerp ? Parce qu'il sort d'une saison très difficile. Il a rechuté deux fois. Nous devons éviter cela. Nous devons faire tourner. Comme avec d'autres joueurs, comme Kasper Dolberg. Pourquoi l'ai-je remplacé ? Parce qu'il n'a pas fait une préparation complète" explique-t-il.

"Si je le laisse tout le match maintenant, les conséquences pourraient être bien pires. À quoi bon s'il se blesse maintenant ? Nous devons être malins. Mais en ce moment, c'est un puzzle très compliqué à assembler. Qui est en forme, avec qui je ne prends pas de risques?... Tout le monde ne voit bien sûr pas tout ce que je vois, mais ce n'est pas facile".