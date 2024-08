Encore une pluie de buts en Pro League : Dender arrache un nouveau point en fin de match, STVV reste bon dernier

Les deux équipes ont mené, Dender a égalisé, Saint-Trond a repris l'avantage, mais le promu a rétabli l'égalité, dans le temps additionnel. Dender est toujours deuxième de Pro League.

Saint-Trond a mal commencé son championnat, Dender a créé la surprise en prenant sept points en trois journées. Ce samedi, les observateurs qui ne s'attendaient pas à une rencontre spectaculaire se sont trompés.

Car les deux équipes se sont déplacées au Stayen avec une seule et unique intention claire : prendre les trois points. Et juste avant le quart d'heure, le but de Roman Kvet pour le promu pousse STVV à la réaction (0-1, 13e).

Elle viendra de l'homme fort dans le compartiment offensif, Kahveh Zahiroleslam. Un premier but à la 22e minute, un second pile à la demi-heure. Les Trudonnaires sont aux commandes.

Six buts entre Saint-Trond et Dender !

Les joueurs de Vincent Euvrard ont cependant envie de poursuivre leur rêve en tête de la Pro League. Le but de Bruny Nsimba au retour des vestiaires est génial, les deux équipes sont, à nouveau, à égalité (2-2, 48e).

Dans ce match, Dender n'a pas réussi à laisser passer dix minutes après avoir marqué un but. Cinq minutes seulement après l'égalisation, Zahiroleslam lance Adriano Bertaccini dans la profondeur, qui dépasse Verrips et place dans le but vide (3-2, 53e).

On pense alors que STVV va signer son premier succès de la saison, mais c'était sans compter sur la résilience de Dender. Akman coupe un dernier coup-franc au premier poteau et offre un nouveau point au promu, après une très longue intervention du VAR (3-3, 91e). Saint-Trond prend son premier point, mais occupe toujours la lanterne rouge. Dender, avec huit points, est virtuel deuxième.