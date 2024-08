Malines gagnant du week-end, une première réussie au Standard, Dender a longtemps résisté : découvrez notre équipe de la cinquième journée

Comme chaque lundi, voici notre équipe du week-end en Pro League. Une cinquième journée composée de six matchs seulement, et qui n'a pas déchiré les passions.

Gardien de but

Deux prétendants se démarquaient. Matthieu Epolo, auteur de plusieurs arrêts importants avec le Standard contre le Beerschot, ainsi qu'Ortwin De Wolf. Ce dernier est notre gardien de la semaine, sans qui la victoire de Malines à l'Antwerp n'aurait pas été possible.

Défenseurs

Malines a réalisé la performance du week-end, a tenu bon défensivement, et place deux joueurs dans la ligne défensive de notre équipe du week-end. Bas Van Den Eynden a marqué le seul but du match, offrant ainsi trois points importants à son équipe. Remarquable, car il est entré en jeu en première mi-temps et a brillamment répondu présent. José Marsa occupe également une place au centre de la défense.

À ses côtés, nous choisissons Kobe Cools de Dender. Le capitaine de 27 ans réalise un excellent début de saison et quelques interventions décisives ont permis au promu de rivaliser jusqu'à la dernière minute contre le Club Bruges. Sur le flanc gauche, Ilay Camara a vécu une excellente première titularisation et a provoqué le penalty décisif pour les Rouches.

Milieu de terrain

Un seul représentant du KV Malines, cette fois-ci. Mais il était impossible de passer à côté de la performance de Patrick Pflücke, passeur décisif et peut-être le meilleur performeur individuel du week-end, toutes équipes confondues.

Du côté de l'Union, on cherche des motifs de satisfaction, et on se tourne automatiquement vers Noah Sadiki. Le milieu de terrain a été le seul à vraiment se distinguer lors du match contre STVV. Adem Zorgane de Charleroi complète le trio au milieu de terrain. L'Algérien est le joueur clé de Rik De Mil en ce début de saison.

Attaque

Les attaquants ont été plus discrets, ce week-end. Daan Heymans a tout de même créé du danger et inscrit un but. Lucas Stassin a quant à lui offert un but à Mebude.

Et du côté gauche, Tzolis du Club Bruges a marqué un but et fourni de nombreux efforts. Le Grec va certainement s'avérer être un atout précieux pour les Blauw & Zwart.

Notre équipe du week-end : De Wolf - Van den Eyden, Cools, Marsa, Camara - Sadiki, Zorgane, Pflücke - Tzolis, Heymans, Stassin.