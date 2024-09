Gudjohnsen et Rodriguez ont vécu la même sale histoire : "Il faut respecter le tireur de penalty"

Sven Kums a inscrit un but de classe mondiale pour ouvrir le score entre La Gantoise et l'Antwerp. Les Buffalos n'ont cependant pas su l'emporter contre les Anversois, et reviennent sur ce penalty manqué par Andri Gudjohnsen.

Andri Gudjohnsen et Kevin Rodriguez ont un petit peu connu la même histoire, ce dimanche. Un penalty accordé, qui a mis bien trop de temps à être validé par le VAR. L'attaquant de La Gantoise, comme celui de l'Union Saint-Gilloise, a totalement loupé son coup de pied arrêté. Et finalement, leurs équipes respectives ont partagé l'enjeu. Après son but de classe mondiale inscrit pour ouvrir le score, Sven Kums revenait, en fin de rencontre, sur le temps qu'il a fallu au VAR pour laisser Gudjohnsen tirer son penalty. Et ce fut beaucoup trop long. 🫣 | Kevin Rodríguez ne devrait pas revoir ce penalty. 🚫 #USGAND pic.twitter.com/rt3ZnuVtV6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 1, 2024 "Il faut aussi respecter celui qui tire le penalty. Andri était le numéro 1 sur notre liste. Il aurait pu passer le ballon s'il ne se sentait pas assez bien, mais il était bien entré dans son match. Quand nous avons perdu le contrôle après le 1-1, on ne l'a plus vraiment vu." Deux penaltys qui sont de réels tournants. L'Union aurait pu prendre un avantage mérité contre Anderlecht, et La Gantoise aurait pu inscrire le but du 2-1 en début de seconde période. Deux penaltys qui ont mis bien trop de temps à être validés, et deux envois catastrophiques. Gudjohnsen et Rodriguez n'ont probablement pas passé la meilleure nuit de leur carrière. 🧤 | Senne Lammens arrête le penalty d'Andri Gudjohnson ! 👏🇧🇪 #GNTANT pic.twitter.com/IQty5myu1I — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 1, 2024