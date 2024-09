"Le fait que nous soyons la seule équipe de JPL encore invaincue avec Anderlecht me réjouit"

Après leur saison compliquée, les Louvanistes ont très bien débuté la JPL avec des résultats et des performances solides qui les placent à la sixième place du classement.

En cette trêve internationale, Birger Verstraete a pris le temps pour faire le point sur son début de saison avec OHL.

Ce dernier a signé son retour en Jupiler Pro League cet été après une aventure en Grèce, et le milieu défensif de 30 ans connaît un solide début de saison.

Il se sent à l'aise dans sa nouvelle équipe et devrait rapidement s'imposer comme titulaire : "La période d'adaptation s'est déroulée sans problème. Je n'ai pas à me plaindre. Nous disposons d'une excellente infrastructure et les gens travaillent de manière très professionnelle. Nous sommes sur la bonne voie", explique le joueur sur le site du club.

Début de saison satisfaisant et encourageant

Le fait qu'OHL soit la seule équipe invaincue, avec Anderlecht, est une belle preuve du bon travail accompli : "Je dois dire que le fait que nous soyons la seule équipe encore invaincue de JPL avec Anderlecht me réjouit. C'est une source de force et de motivation, et nous voulons conserver cette série le plus longtemps possible."

Pourtant, le Belge estime que tout aurait pu être encore plus beau : "C'est bien beau, mais cela aurait pu être encore mieux si nous avions enregistré 14 points sur 18. Cela n'aurait certainement pas été volé. Tous les matches que nous abordons, nous jouons pour la victoire et je pense que notre bilan de 10 points sur 18 est peut-être même trop peu au vu de nos performances."