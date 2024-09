Voici les arbitres désignés pour la septième journée de Pro League : on sait aussi qui dirigera le match remis entre Anderlecht et le Racing Genk

Voici les arbitres désignés pour la septième journée de Jupiler Pro League.

C'est déjà la septième journée de Jupiler Pro League qui commencera ce vendredi soir, avec un déplacement du Standard de Liège chez le promu et étonnant leader de la compétition, Dender.

Une rencontre arbitrée par Wim Smets, qui sera épaulé des assistants Quentin Lesceux et Michiel De Cuyper. Dans le VAR, on retrouvera Michiel Allaerts, accompagné de Thibaud Nijssen.

Samedi, en deuxième partie d'après-midi, le déplacement du Club de Bruges à Courtrai sera dirigé par Lothar D'Hondt, accompagné par Romain Devillers et Nico Claes, tandis qu'Erik Lambrechts et Jo De Weirdt (assistant) prendront place dans le VAR.

Dans la soirée, la partie entre Anderlecht et Westerlo sera arbitrée par Nathan Verboomen, avec Mathias Hillaert et Ruben Wyns. Jan Boterberg sera dans le VAR... puis officiera en qualité de quatrième arbitre, dimanche, lors de la rencontre entre l'Antwerp et l'Union. Un duel arbitré par Lawrence Visser.

En fin de week-end, le "match-anniversaire" du Sporting Charleroi sera arbitré par Michiel Allaerts, accompagné par Bryan Bijnens et Jonas Van Dyck. Enfin, on sait déjà que la rencontre remise entre Anderlecht et Genk sera dirigée par Erik Lambrechts (Lothar D'Hondt dans le VAR).