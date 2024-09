Wouter Vrancken est parti en stage... avec Vincent Kompany, au Bayern : "En venant ici, on comprend comment arriver au sommet et y rester"

Wouter Vrancken, l'entraîneur principal de La Gantoise, a passé deux jours en stage au Bayern Munich, aux côtés de Vincent Kompany. Le T1 est revenu sur cette expérience en Bavière.

Cette semaine, Wouter Vrancken a passé deux jours en Bavière, au centre d'entraînement du Bayern Munich. L'entraîneur de La Gantoise a passé deux jours en stage avec Vincent Kompany. Dans le podcast du club gantois, le T1 est revenu sur cette expérience.

"Vincent et moi avons principalement parlé de questions tactiques et techniques sur le football. Vous voyez l'état d'esprit de l'ensemble du club et des joueurs, au Bayern, et vous comprenez comment arriver au sommet et y rester."

"Kompany est très ouvert, les conversations avec lui sont toujours très intéressantes. Quand vous lui parlez dix fois, il est tellement passionné de football que vous aurez dix fois quelque chose d'intéressant à emporter avec vous."

Entre Kompany et Vrancken, l'amitié est grandissante

L'association Kompany-Vrancken peut surprendre. Mais comment l'entraîneur de Gand a-t-il fait pour passer deux jours en terre bavaroise ? "Notre relation a commencé quand j'étais l'entraîneur de Malines. Vincent était venu me dire combien il aimait venir jouer à Malines, puis nous avons commencé à discuter et le respect mutuel n'a fait que croitre. Le tout sans que nous travaillions réellement ensemble."

Cette semaine, le Bayern a signé la plus large victoire de son histoire en Ligue des Champions, en s'imposant 9-2 face au Dinamo Zagreb. "Je n'ai rien à voir dans ce succès", rit Vrancken. "C'est agréable de voir ces joueurs tellement impliqués, c'est comme ça qu'on peut soulever des montagnes. Que ça soit aussi un objectif pour nous de travailler dur et écrire la même histoire, c'est comme ça que de belles choses peuvent arriver", a conclu Wouter Vrancken.