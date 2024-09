📷 Vincent Kompany comme vous ne l'avez jamais vu : "J'aime boire une bière, je suis Belge, après tout"

Comme le veut la tradition, les joueurs du Bayern Munich se sont rendus en groupe pour célébrer l'Oktoberfest, au lendemain de la large victoire bavaroise contre le Werder Brême (0-5). Vincent Kompany, dont on sait qu'il s'octroye bien peu de temps libre, était également de la partie.

"La tradition est importante. Et les joueurs sont même autorisés à boire de la bière, oui", souriait Kompany, qui était présent en famille à Munich. Mieux : l'ancien entraîneur d'Anderlecht lui-même s'accordait une chope de bière bavaroise.

"J'aime bien boire une bière de temps à autre. Après tout, je suis quand même Belge", ajoutait Vincent Kompany en plaisantant. Le relâchement sera de courte durée, car le premier test majeur de sa saison au Bayern l'attend bientôt.

En effet, le Bayern Munich défiera samedi prochain, à l'Allianz Arena, le Bayer Leverkusen, champion en titre. Une victoire dans ce choc enverra un message fort dans la course au titre en Bundesliga.

