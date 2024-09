🎥 Largie Ramazani à nouveau décisif continue à monter en puissance

Le Belge continue Ă prendre ses marques dans le Yorkshire oĂč il emmagasine toujours un peu plus de temps de jeu et se montre dĂ©cisif au fil des rencontres.

Leeds United accueillait Coventry City (avec le Belge Norman Bassette, 19 ans, présent dans l'effectif) à l'occasion de la 7e journée de Championship. Après une défaite à domicile il y a deux semaines, les Peacocks espéraient renouer avec la victoire devant leur public.

Daniel Farke titularisait Largie Ramazani pour la deuxième fois consécutive, le Belge n'a pas déçu et s'est à nouveau montré décisif.

En effet, après son but le week-end dernier en déplacement à Cardiff City, et la victoire à la clé, Leeds a de nouveau empoché la mise face à Coventry et reste accroché au wagon de tête pour jouer les premiers rôles en haut de tableau.

Largie Ramazani à l'assist

Suite à l'ouverture du score de Gnonto (16e), l'assist de Largie Ramazani pour Bogle (49e) permettait aux Peacocks de doubler la mise et de faire le break peu après le repos, avant que Piroe (79e) ne fixe le score final à 3-0 en fin de match.

Leeds est cinquième de Championship, à deux points du leader, et se prépare à deux déplacements de suite compliqués à Norwich puis à Sunderland.