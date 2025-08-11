"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

Après deux partages, l'Antwerp a enfin signé sa première victoire de la saison en battant l'OH Louvain 3-1.

Hier soir, le Bosuil a retrouvé le goût de la victoire. Après deux partages, l’Antwerp a décroché son premier succès en Pro League face à l’OH Louvain 3-1. Une victoire qui fait du bien au moral du groupe.

Les buteurs de la soirée se nomment Balikwisha, Doumbia et Adekami. Trois réalisations qui ont permis de renverser une équipe louvaniste accrocheuse, déterminée à effacer le revers encaissé contre l’Union la semaine passée.

Le capitaine Vincent Janssen a reconnu que l’adversaire avait rendu la tâche compliquée, relayé par Het Nieuwsblad. "Les deux équipes ont joué avec la même idée. Louvain l’a bien fait, ce qui nous a compliqué la tâche. Mais le football est avant tout une question d’instants, et le penalty en était un."

Pour le nouvel entraîneur anversois, Stef Wils, cette victoire avait une saveur particulière. Il décroche son tout premier succès à la tête du club. "La première victoire est souvent la plus difficile. Mais je suis également satisfait de la façon dont nous l’avons gérée", confiait-il.

Le coach a souligné l’importance de la patience dans un match qui n’a pas été spectaculaire. "Nous étions prêts à ce que l’OHL s’adapte après la lourde défaite contre l’Union. La patience était essentielle. Nous avons eu peu d’occasions en première mi-temps."