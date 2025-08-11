Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le PAOK Salonique veut attirer Sambi Lokonga et négocie avec Arsenal. Le milieu de 25 ans pourrait bouger rapidement.

En 2021, Albert Sambi Lokonga quittait Anderlecht pour Arsenal, sans jamais parvenir à y trouver sa place. Après des prêts à Crystal Palace, Luton Town et Séville, un départ définitif est désormais inévitable.

Le PAOK compte faire de Lokonga un élément clé de sa nouvelle saison. Séduit par sa technique et sa polyvalence, le club grec envisage aussi bien un prêt qu’un transfert définitif.

Pas de temps de jeu à Arsenal

Pour Arsenal, les choses sont claires. La concurrence au milieu de terrain s’est renforcée avec les arrivées de Martin Zubimendi et Christian Nørgaard, en plus des cadres comme Declan Rice. Lokonga n’a quasiment aucune chance de jouer sous Mikel Arteta.

Les Londoniens sont ouverts à un départ si une offre satisfaisante arrive. Un transfert vers la Grèce pourrait permettre à Lokonga de relancer sa carrière, loin de la pression et de la concurrence de la Premier League.

Aucun accord n’a été trouvé, mais les discussions avancent bien. Pour le PAOK, recruter Lokonga enverrait un message fort à la concurrence.